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Глава Минздрава Латвии: Здравоохранение далеко от уровня ЕС

Политика
По мнению министра в системе существует лобби, что мешает проводить реформы
Норман Роквелл. Когда врач лечит вашего ребенка (фрагмент) Норман Роквелл. Когда врач лечит вашего ребенка (фрагмент)

Рига, 2 февраля 2017, 20:52 — REGNUM  Министерство здравоохранения Латвии согласно с результатами ревизии Госконтроля, показавшими, что семейные врачи часто необоснованно направляют пациентов к специалистам, а это приводит к дополнительным затратам и увеличению очередей, заявила министр здравоохранения Анда Чакша, сообщает портал Mixnews.lv.

«Если бы все было хорошо, нам не надо было бы реорганизовывать систему, проводить реформы и думать о том, как более качественно работать. Уже несколько лет мы не двигаемся в правильном направлении, но почему это случилось — потому что финансирование для медицины недостаточно. И даже во внутренней системе есть огромное лобби, в связи с чем, небольшие средства переходят из рук в руки. C многим из сказанного Госконтролем я согласна, мы сами видим, что не достигаем среднего уровня по ЕС», — сказала Чакша.

Также министр отметила, что категорически не согласна с существующим мнением о том, что данная ревизия Госконтроля является политическим заказом. «Госконтроль проводит очередную проверку, когда видит, что что-то не так, как должно быть. Это очень помогает, когда-то кто-то не изнутри системы, а со стороны. Мы помним, что и Всемирный банк указал нам на невысокое качество нашей работы. Главное сделать правильные выводы и развиваться», — заявила Чакша.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, латвийская система оплаты услуг семейных врачей государством, не способствует повышению качества работы семейных врачей, заявила госконтролер Элита Круминя. К такому заключению Госконтроль пришел после завершения крупномасштабной ревизии амбулаторной системы здравоохранения. Круминя считает, что семейные врачи редко прибегают к профилактическим осмотрам, которые крайне важны для своевременного выявления болезней. «Ситуация неблестящая, поскольку большая часть показателей не выполнена. Это показатели, относящиеся к снижению числа случаев сердечно — сосудистых заболеваний, скринингу рака. Мы видим, что очень много врачей нужных показателей не достигают», — сообщила госконтролер.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ситуация с семейными врачами в Латвии неблестящая»

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Проблемы здравоохранения в Латвии
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