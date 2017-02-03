Маккейн: Украине необходимо предоставить летальное оружие
Вашингтон, 2 февраля 2017, 20:51 — REGNUM Сенатор Джон Маккейн призвал президента США Дональда Трампа оказать помощь Украине, чтобы она могла защитить себя от действий России, сообщает 2 февраля Reuters.
«Я призываю вас реализовать в текущем, 2017 году полномочия, предоставленные вам в соответствии с Законом о национальной обороне, и направить летальное оружие Украине для защиты своей территории…» — заявил Маккейн.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Маккейн призвал президента США Дональда Трампа не отменять санкции против России и выразил надежду, что президент опровергнет слухи о «безрассудной» отмене санкций.
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