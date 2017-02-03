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Премьер: Сближение с Европой – достояние всей Грузии

Политика
«Это больше благосостояния, больше демократии, больше энергии и энтузиазма, больше успехов на пути быстрого развития нашей страны»

Тбилиси, 2 февраля 2017, 20:32 — REGNUM  Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили расценивает итоги голосования в Европарламенте по вопросу безвизового сообщения с Грузией как важнейший шаг на пути сближения Грузии с Европой.

«Это больше благосостояния, больше демократии, больше энергии и энтузиазма, больше успехов на пути быстрого развития нашей страны», — заявил премьер 2 февраля вечером, поясняя значение безвизового режима для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны.

Он подчеркнул, что сегодняшнее достижение — это результат большого труда, проделанного очень многими людьми и структурами страны на протяжении предыдущих лет, и выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в этот успех Грузии.

Премьер поблагодарил депутатов Европарламента и всех друзей Грузии за оказанную поддержку и доверие и подчеркнул, что сближение с Европой является достоянием всей Грузии, в том числе ее абхазских и осетинских граждан.

«Нас особенно радует, что наши абхазские и осетинские граждане вместе с нами будут пользоваться всеми теми благами, которые приносят тесные отношения с Европой, будь то безвизовое сообщение в страны Европы, рынок Евросоюза для бизнесменов, участие в европейских образовательных программах и многое другое», — заявил Георгий Квирикашвили.

Он выразил благодарность грузинскому народу, который, по словам премьера, всегда был единодушен в отношении европейских устремлений Грузии, и в то же время напомнил, что безвизовое сообщение налагает на каждого гражданина Грузии еще и величайшую ответственность.

«На пути исполнения мечты многих поколений мы становимся послами нашей страны, и от нас зависит, насколько широко будет открыта эта дверь уже для будущих поколений», — пояснил Квирикашвили.

Премьер выразил уверенность, что принятое сегодня позитивное решение скоро доведет страну до окончательного результата, и сообщил, что сразу же после задействования безвизового режима отправится в Европу из Кутаисского аэропорта вместе с представителями грузинской молодежи.

«Верю, скоро мы достойно вступим в большую европейскую семью и внесем свой вклад в ее многообразную культуру, в дело утверждения и обеспечения мира», — заключил свое обращение премьер-министр.

Как сообщалось ранее, Европарламент 553 голосами против 66 при 28 воздержавшихся на сессии 2 февраля проголосовал за введение для Грузии безвизового режима в странах Шенгенской зоны.

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Евроинтеграция Грузии
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