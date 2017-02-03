Уганда выступила против военной интервенции в Южный Судан

Кампала, , 20:29 — REGNUM Власти Уганды отказались от военной интервенции в Южный Судан, сообщает 2 февраля Reuters.

Любая попытка установить внешний контроль над правительством Южного Судана для того, чтобы прекратить трехлетнюю этническую гражданскую войну, только ухудшит ситуацию в стране, заявили официальные представители Уганды.

Министр иностранных дел Уганды Генри Оруем Окелло заявил, что даже Риек Мачар, противник нынешнего президента Южного Судана Киира Салвы, был бы против военной интервенции.

«Я не думаю, что это хорошая идея… Это образец колониального менталитета. Если бы попытка установить контроль над правительством Южного Судана имела место, думаю, даже сторонники Мачара оказали бы сопротивление», — заявил глава МИД Уганды.

Напомним, обострение давнего противостояния между повстанцами народности нуэр, поддерживающими Мачара, и военными Киира, большинство из которых относится к народности динка, произошло в июле 2016 года. Жертвами столкновений в столице африканской страны, Джубе, стали сотни человек.

В ответ на рост насилия ООН заявило об увеличении контингента «миротворцев» в Южном Судане, Генеральный секретарь Пан Ги Мун заявил о возможном эмбарго на поставки оружия правительству Киира, обвиняемого в жестоком подавлении восстания и терроре против мирных жителей.

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