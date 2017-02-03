Посол ЕС поздравил премьер-министра Грузии

Тбилиси, , 20:26 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Янош Херман поздравил премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с состоявшимся в Европарламенте голосованием, на котором большинством голосов было поддержано введение безвизового сообщения для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны.

«Вы получили безусловную поддержку основного политического ядра Европарламента», — заявил на встрече с премьером Янош Херман и пояснил, что за введение для Грузии безвизового режима проголосовали 86% депутатов Европарламента.

По его оценке, это решение явилось результатом многолетнего труда властей Грузии и показывает «то уважение, которым пронизано отношение Европарламента к выполнению Грузией обязанностей по визовой либерализации».

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Грузии с ЕС и перспективы его дальнейшего развития.

Как сообщалось ранее, Европарламент 553 голосами против 66 при 28 воздержавшихся на сессии 2 февраля проголосовал за введение для Грузии безвизового режима в странах Шенгенской зоны.