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Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times

Политика
Предвзятое освещение событий – это опасная вещь
Пресса
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пресса

Вашингтон, 2 февраля 2017, 20:22 — REGNUM  Предвзятое освещение событий — это опасная вещь. Слишком часто в прошлом месяце журналисты распространяли ложные новости, что является свидетельством их позиции по отношению к президенту США Дональду Трампу, они считают, что Трамп опасен для государства и его нужно остановить, сообщает 2 февраля The Washington Times.

В среду, 1 февраля, информационный канал Fox 2 News, который освещает события в Детройте, был вынужден скорректировать свое сообщение о том, что мать одного из местных жителей умерла в Ираке из-за миграционного запрета, введенного господином Трампом. Как выяснилось, женщина умерла до того, как были введены ограничения.

«Глава мечети в Дирборне подтвердил, что человек, который утверждал, что его мать умерла в Ираке после того, как были введены ограничения на возврат в Соединенные Штаты, согласно указу президента Трампа, подписанного в эти выходные, солгал FOX 2 о времени ее смерти», — говорится в сообщении Fox 2 News.

Однако, сообщение было скорректировано уже после того, как на него сослались другие журналисты, оно обошло всю страну.

Например, журналист из The New York Times Лиам Стек написал в своем Twitter-аккаунте: «75-летняя женщина, владелец грин-карты, умерла после того, как ей отказали в аэропорту Багдада из-за миграционного запрета Трампа».

Напомним, указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» от 27 января 2017 года, подписанный Трампом, предусматривает 120-дневный запрет на прием беженцев и 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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