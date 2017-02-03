На Украине специалисты НАТО очистили от радиации военный объект времен СССР

Киев, , 20:21 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялось заседание совместной рабочей группы Украина — НАТО по вопросам военной реформы. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства, передает ИА REGNUM. По данным пресс-службы, целью проведения мероприятия является углубление партнерских взаимоотношений между Украиной и НАТО и определение дальнейших шагов и механизмов взаимодействия в вопросах реформирования сектора безопасности и обороны, внедрения стандартов НАТО.

Отмечается, что первый зампредседателя Госпогранслужбы Украины, генерал-лейтенант ВСУ Василий Серватюк поблагодарил Альянс за реализацию двух совместных проектов с украинской стороной. «Первый проект почти завершен. Он позволил очистить один из объектов ведомства в Житомирской области от радиоактивного загрязнения вследствие военной деятельности еще во времена Советского Союза. Второй проект начат недавно по программе НАТО «Наука ради мира и безопасности», — говорится в сообщении.

Серватюк сообщил, что на пути реформирования ведомства приоритетом на близкую перспективу остается вопрос повышения защищенности государственной границы, в частности усиление восточного участка границы и внедрение принципов «интеллектуальной границы».

При этом первый зампредседателя Госпогранслужбы проинформировал участников встречи об основных достижениях пограничного ведомства Украины. Серватюк рассказал о продолжении системного развития и реформирования ведомства как правоохранительного, которое выполняет задачи не только по охране, но и обороне государственной границы «в условиях военной агрессии и провокационных действий Российской Федерации».

Военный подчеркнул, что все проводимые реформы лежат в плоскости европейской интеграции и единого пространства безопасности, а основные направления реформирования заключаются в повышении боеспособности и наращивании оборонной способности.Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Berliner Morgenрost заявил, что на Украине будет проведен референдум по вступлению страны в НАТО.

«Четыре года назад только 16% поддерживали идею вступления Украины в НАТО. Сейчас — 54%. Как президент, я руководствуюсь мнением моего народа — я проведу референдум о перспективах членства Украины в НАТО», — пообещал Порошенко.В свою очередь, 2 февраля народный депутат Украины, член фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко на своей странице в Фейсбук выразил уверенность в том, что вопрос членства Украины в НАТО не актуален на фоне сложной социально-экономической обстановки.

«Какой смысл проводить референдум о членстве Украины в НАТО, когда именно НАТО отказывает нам в членстве? Надо референдум о запрете продажи земли и повышении пенсионного возраста. Власть вместе с МВФ не имеют права тайно от украинцев решать нашу судьбу и будущее нашей страны», — отметил Ляшко.

Напомним, по стоянию на июль 2016 года вступление Украины в НАТО поддерживало 38,1% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел Институт социологии Национальной академии наук Украины с 13 июня по 4 июля среди совершеннолетнего населения Украины. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

На вопрос, как вы относитесь к вступлению Украины в НАТО, 38,4% респондентов ответили, что относятся скорее негативно. При этом 38,1% опрошенных относятся скорее позитивно, а 23,5% затруднились ответить на поставленный вопрос.