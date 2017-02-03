Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:06:07 МСК

Песков прокомментировал смягчение санкций Минфина США против ФСБ России

Политика
Санкции Минфина США против ФСБ РФ были введены в ответ на пресловутые «кибератаки русских хакеров»
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 2 февраля 2017, 20:07 — REGNUM  Давать оценку решению Минфина США смягчить санкции, введенные в 2016 году против ФСБ России преждевременно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению пресс-секретаря главы российского государства, сперва стоит разобраться, о чем идет речь. Согласно этому документу, впредь, за определенными исключениями, разрешаются «все сделки и действия» с участием Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Оказывается, такие «сделки и действия» были запрещены исполнительными указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Дмитрий Песков напомнил, что «американские партнеры» никогда не подводят под угрозу санкций те вопросы, которые приносят им какую-то пользу. В качестве примера Песков указал на ситуацию с российскими ракетными двигателями, которые США продолжают закупать в тех же количествах, что и до введения санкций.

Напомним, санкции Минфина США против ФСБ России были введены в 2016 году в ответ на пресловутые «кибератаки русских хакеров» во время выборов президента США, подтвердить и доказать которые Вашингтон до сих пор не может.

Читайте ранее в этом сюжете: США снимают санкции с ФСБ России

Читайте развитие сюжета: Белый дом о санкциях против ФСБ: это не смягчение, а уточнение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное