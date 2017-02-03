Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины

Москва, , 20:19 — REGNUM Политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян одержал убедительную победу над директором украинского центра исследований общественных процессов Вячеславом Ковтуном в программе «Поединок» на телеканале «Россия1» 2 февраля. Результат разгромный: голоса за Сергея Кургиняна отдали 2850 зрителей, за Вячеслава Ковтуна — только 73, а это результат только Камчатки (голосование на Дальнем Востоке дало сходный результат: 5724 голоса за Кургиняна, 375 — за его противника).

Обращаясь к оппоненту, Сергей Кургинян, в частности, отмечал, что в действиях украинской стороны нет единой логики. «Вы выберите: либо вы действуете неправовыми методами, всегда, во всех ситуациях, и тогда для вас крючкотворство всё — Европа, и наши обвинения в ваш адрес. Либо вы всё время стоите на позициях права, и тогда вы должны сказать, что действующий режим преступен, потому что он разорвал в клочки и растоптал конституцию своего государства», — предложил он оппоненту.

«Это сделали не русские там, в Крыму, это вы разорвали в клочки конституцию своего государства, вы запретили партии, вы физическим насилием побуждали к определённым голосованиям, вы установили этот репрессивный режим, и только с помощью него и нагнетаемой истерики вы вообще удерживаетесь», — сказал также Вячеславу Ковтуну российский политолог.

Кургинян подчеркнул, что, по его мнению, ситуация на Украине сейчас выглядит так: часть народа выполнила свой конституционный долг и с оружием в руках стала отбиваться от бандитов-агрессоров, совершивших антиконституционный переворот: «Мы на основании всех гуманистических, конституционных и мировых правовых норм поддерживаем эту часть населения в её законной борьбе. Мы — общество».

Упомянул Кургинян и о России: «Сейчас нужно снимать сливки: Трамп, изменения рельефа в Европе, то есть спокойно выжидать. Выполнять эту свою операцию «скала». То есть стоять твёрдо и ждать, что именно разобьётся об эту скалу».