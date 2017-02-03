CNN: Госдеп проигнорировал мнение миссии США при ОБСЕ по боям в Донбассе
Вашингтон, 2 февраля 2017, 19:46 — REGNUM Госдеп США игнорировал мнение миссии США при ОБСЕ, назвавшей Россию и ДНР инициаторами эскалации боев в Донбассе, сообщает CNN.
Телеканал подчеркивает, что официальное заявление Госдепартамента США содержало лишь призыв к возобновлению перемирия и соблюдению минских соглашений, а Россия в нем совсем не была упомянута.
Бывший руководитель бюро CNN в Москве Джилл Догерти в эфире телеканала заявила, что данная ситуация отражает нестыковку позиций сотрудников миссии и политики новой администрации Белого дома, предпочитающей сейчас воздерживаться от выпадов в адрес Москвы.
По мнению журналистов телеканала CNN, этот случай демонстрирует серьёзное отступление от принципов политики администрации предыдущего президента США Барака Обамы.
В эфире телеканала был приведен фрагмент текста миссии США при ОБСЕ, в котором указано следующее: «Россия и сепаратисты инициировали боевые действия в Авдеевке. Мы призываем Россию прекратить боевые действия, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение…» — и так далее.
По мнению журналистов телеканала CNN заявление миссии США при ОБСЕ, в котором критикуется Россия, соответствует политике администрации Обамы. А итоговое заявление Госдепартамента, проигнорировавшего мнение миссии, отражает намерения администрации Трампа.
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