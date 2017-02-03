Михаил Демурин, , 19:44 — REGNUM

В завершающей статье, касающейся доклада Национального совета по разведке США «Глобальные тенденции: парадокс прогресса», мы будем говорить о том, какие аспекты внешней и внутренней политики нашей страны волнуют аналитиков НСР на перспективу от пяти до двадцати лет. Начнём мы, однако, с того, как авторы данного документа пытаются представить нам это будущее, имея в виду повлиять на него в том направлении, которое они считают выгодным для США.

Возможные варианты мирового развития: первый сценарий — изоляционизм

Ключевой вопрос, который волнует авторов доклада и, соответственно, его заказчиков, — изменение сущности власти в современном мире. В докладе происходящие в этой сфере перемены трактуются как объективный процесс, однако политический заказ в пользу обоснования продуктивности процесса глобализации во всех выкладках аналитиков НСР более чем очевиден.

Возьмём главную изюминку доклада — рассмотрение тенденций мирового развития посредством трёх разных сценариев: изоляционистского (этот сценарий называется «острова»), раздела мира на сферы влияния («орбиты») и варианта, предполагающего повышенную активность различного рода объединений, которые могут существовать как на субнациональном, так и на транснациональном уровнях («общины»).

Что же нам несёт выбор в пользу национальной замкнутости? А вот что: экономический рост отсутствует, традиционные модели процветания не работают, процесс глобализации стоит на месте, и, более того, в обществе нарастает его неприятие, правительства не справляются с задачей обеспечения безопасности, новые технологии ведут к сокращению рабочих мест, возрастёт политическая напряжённость. По этому сценарию, многие правительства (в том числе правительства США и стран ЕС) сосредоточатся на внутренних делах в ущерб международному сотрудничеству, перейдут к протекционистской политике. Неравенство, как и нестабильность в отдельных странах и мире в целом, усилится. Многие правительства сочтут за благо выйти из многосторонних торговых соглашений и сделают ставку на развитие двусторонней и региональной торговли. Цены на энергоносители пойдут вниз. Международное сотрудничество по вопросам глобального свойства сократится. Отношения США с союзниками, прежде всего в военной сфере, ослабнут. Возрастёт нестабильность в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Выживут только те правительства, которые смогут обеспечить серьёзные вложения в науку и инновации, а также целенаправленно займутся пестованием интеллекта и привлечением его из-за рубежа.

Мир делится на сферы влияния — чем это грозит

Ключевым элементом сценария «орбиты» является соперничество крупных держав в определении сфер своего влияния и их ставка на укрепление внутренней стабильности. Глобальное сотрудничество сходит на нет. Появляются новые подрывные технологии. Возрастает риск межгосударственных конфликтов. В силу внутренних политических противоречий и бюджетных ограничений США сокращают своё участие в мировых делах. Китай, Россия и Иран используют это для закрепления соседних стран на своих «орбитах». К середине 2020-х мир вновь оказывается поделённым на сферы влияния. Вероятно усиление трений между Китаем, с одной стороны, и Индией и Японией, с другой, а также между Россией и Китаем. Для достижения своих целей Китай, Иран и Россия активно используют методы экономического давления, различные подрывные технологии, активную пропаганду, а также непрямые военные действия. Суверенитет государств игнорируется, установка на мирное разрешение споров не работает. США решают, что не могут мириться с этим, и возвращаются на международную арену. Китай, Иран и Россия реагируют на это усилением военных приготовлений. Мир балансирует на грани крупного конфликта, но только применение ядерного оружия в Южной Азии заставляет США действовать радикально. Благодаря вмешательству Китая и США конфликт между Индией и Пакистаном в 2028 году удаётся погасить. США, Китай и Россия возвращаются к выработке мер доверия и заключению новых договорённостей в области ограничения вооружений. В России новый президент, пришедший на смену Владимиру Путину, начинает активно восстанавливать отношения с Европой. Благодаря восстановлению доверия становится возможным сотрудничество по другим проблемам безопасности (Северная Корея, Ближний Восток).

Понятно, что данный сценарий написан с целью показать серьёзные риски усиления геополитического соперничества, а также необходимость неизменной поддержки союзников. Авторы доклада этого и не скрывают. Другая его установка — продемонстрировать реальную вероятность риска неверной оценки ситуации, причиной которой может стать появление новых военных возможностей и подрывных компьютерных технологий. В то же время, считают аналитики НСР, доведение геополитической конфронтации до некоего «последнего звонка» способно дать мощный импульс возвращению противников на стезю взаимного учета интересов и сотрудничества в целях восстановления стабильности. К этой их посылке стоит, на мой взгляд, отнестись особенно внимательно.

Правительства не справляются — как быть в этом случае

Сценарий «Общественные объединения» исходит из предпосылки, что обилие и сложность проблем современного мира делают невозможным возложение ответственности за их решение только на национальные правительства. Более того, правительства большинства стран в одиночку в принципе не могут справиться со всеми ними. Тем более что, как отмечалось в других частях доклада, общей мировой тенденцией в ближайшее время будет падение доверия населения к национальным правительствам и более выраженное желание граждан работать на неправительственном уровне.

В данном сценарии не ставится под сомнение, что в сфере компетенции государства должны оставаться такие сферы, как внешняя политика, оборона и общенациональная безопасность. В то же время в области образования и научных исследований, здравоохранения, торговли, поддержания правопорядка на местах, в жилищной политике и социальной сфере, а также в решении экологических проблем становится целесообразным возложение ответственности за их решение или самостоятельная инициатива региональных и муниципальных властей, общественных и религиозных организаций, корпораций, отдельных граждан. Возрастает роль местных органов власти и общественных организаций в области информационного воздействия и распространения идей. Имеется в виду, что региональные и местные власти и общественные организации будут в своей деятельности активно опираться на международные связи, которые они будут развивать как в партнёрстве с центральными правительствами, так и напрямую.

Естественно, как подчёркивают аналитики НСР, процесс такого делегирования полномочий будет легче и эффективнее идти в «демократических» странах. По этому сценарию, нежелание центральных правительств в крупных странах провести такое распределение полномочий и ответственности может привести к усилению влияния криминальных структур, а также к развалу по этническим и религиозным границам. Конкретно в этой связи Россия не упоминается, но в другом месте доклада прописанный для неё сценарий предполагает рост числа протестов населения против коррупции и «власти олигархов» и выступлений с требованиями экономических и политических реформ.

Думаю, выводы для нашей страны из каждого из приведённых выше сценариев читатель легко сделает сам.

В чём причина нестабильности и как восстанавливать порядок

Стратегический взгляд неизменно требует ясности по вопросам основополагающего свойства. Авторы доклада обоснованно относят к этой категории определение причин мировой нестабильности. Россия и Китай, по их оценке, считают, что глобальный «беспорядок» является результатом «западного заговора» с целью навязать всей планете то, что Москва и Пекин считают своекорыстными американскими идеями и ценностями. Этот взгляд, естественно, отвергается и взамен его со ссылкой на мнение «правительств стран Запада» предлагается другой: нестабильность есть основополагающее, в принципе присущее миру явление, на которое, однако, в отрицательном смысле дополнительно подействовало окончание холодной войны, а сегодня действует неполноценность или как минимум незавершённость политического и экономического развития ряда стран. Вот этой «незавершённостью» — здесь вывод напрашивается сам собой — и надо заниматься. В том числе и в случае с Россией.

Но как этим «заниматься», если сами же аналитики НСР отмечают: проводимый в настоящее время руководством нашей страны курс пользуется прочной поддержкой как элит, так и широких слоёв населения, а либеральная политика остаётся для Москвы синонимом хаоса и морального упадка? Здесь обнадёживающего для них взгляда в будущее у американцев не получается.

Авторы доклада признают, что дополнительным фактором недоверия к глобальной либеральной политике стало одновременное расширение НАТО и Европейского союза. Оно сформировало у руководства России и её граждан разочарование в Западе, а также опасения по поводу его планов и послужило причиной той внешней политики, которую Россия проводит в последние годы.

Наши действия в Грузии, в отношении Украины и в Сирии, поддержка правых европейских партий, которых американцы называют популистскими, ставят перед американцами как минимум три вопроса.

Вопрос первый: какие из принципов мирового порядка XX века Россия готова будет поддерживать и в XXI веке? Мы уже касались этой темы в первой статье, отметив тогда, что рассуждения о некоем едином для всего XX века мировом порядке беспредметны: он был одним в начале века, другим в его середине, третьим — до 1990-х и стал совсем иным после того, как США взяли установку на силовое, противоречащее Уставу ООН навязывание другим странам своей политики

Вопрос второй: насколько далеко Россия готова пойти, продвигая так называемый «Русский мир», ставя во главу угла развитие русской цивилизации и отрицая западные либеральные ценности? Наш ответ на него прост: существование России в принципе возможно только с опорой на собственную культурно-историческую традицию; западные либеральные ценности ей не только противоположны, но враждебны.

Вопрос третий: предполагает ли защита Россией того, что она считает сферой своих интересов в Евразии, постановку ею под вопрос каких-то ещё политических границ на континенте? Здесь, на мой взгляд, ответ зависит от обстоятельств, связанных не столько с геополитическими задачами нашей страны, сколько с признанием или непризнанием и нами, и Западом такого основополагающего, зафиксированного в документах ООН права народов, как право на самоопределение. Просто признать его, однако, конечно же мало: надо ещё и найти такую его взаимосвязь с принципом уважения территориальной целостности государств, которая обеспечивала бы решение этих вопросов мирным, правовым путём. Речь идёт, как мы понимаем, об одном из ключевых вопросов предстоящей российско-американской повестки дня.

Россия как пугало для Запада — не надоело?

Но до конструктивной повестки дня ещё далеко, хотя в докладе и отмечается стремление Москвы добиться положительных изменений в американских подходах к отношениям с Россией. Во всяком случае, оценки, содержащиеся в докладе НСР США, её формированию не способствуют.

Россия, отмечается в документе, продолжит проводить агрессивную политику в Евразии, и это станет источником нестабильности. Москва будет пытаться создать на своих границах, в том числе в Арктике, буферные зоны, продолжит поддержку авторитарных режимов, будет настойчиво стремиться к расширению своего геополитического влияния. Её генеральной линией останется противостояние Западу и ослабление его влияния по всем направлениям, где это только возможно — от военно-политических вопросов до правил мировой торговли. Особую угрозу для Запада представит наращивание Россией киберопераций. Россия будет стремиться снизить технологическую зависимость от Запада и расширить свои возможности для выработки ассиметричных ответов на его действия.

Как предполагают американские аналитики, возможное в силу экономических ограничений снижение геополитического влияния России способно стать дополнительным фактором провоцирования внутренней нестабильности. Тем не менее, по их оценкам, оно вполне вероятно приведёт к усилению агрессивности во внешнеполитической линии Кремля. Предпринимаемые НАТО меры по сдерживанию России будут неизменно провоцировать ответные меры. Особенно болезненно Москва будет относиться к американскому присутствию вблизи своих границ.

Западные расчёты в отношении Росси на перспективу пяти и более лет строятся с учётом таких возможных факторов, как снижение цен на нефть, воздействие западных санкций, плохая демография, продолжение отъезда из страны наиболее образованной части населения, неспособность добиться должного развития сферы высоких технологий. Всё это в долгосрочной перспективе, по мнению американцев, способно помешать линии на восстановление статуса нашей страны как великой державы. Принципиальных экономических и политических реформ они не ожидают. По их оценке, даже в случае усиления экономических проблем поддержка населением политики президента Владимира Путина сохранится.

Одним словом, Россия как пугало, причём без особой надежды как-то её политику поменять. Нам такая бесперспективная позиция Запада давно надоела. Надеюсь, Дональду Трампу тоже.

Россия и пространство бывшего СССР

Особое место в американском анализе будущего нашей страны отводится её политике на пространстве бывшего СССР. Использовать это понятие, однако, американцы по понятным причинам не могут и прибегают в данном случае к эвфемизму «Евразия», хотя речь идёт только о её части, хотя и немалой. Аналитики НСР исходят из того, что влияние России в этом регионе сохранится. В его основе — предоставление рабочих мест мигрантам и их денежные переводы на родину, пропагандистское влияние, военные и культурные связи.

Долгосрочные перспективы такого влияния, однако, по оценкам НСР, будут во многом зависеть от того, какие формы примет дальнейшая политика Китая, его проникновение сначала в Среднеазиатский регион, а потом далее по пути его трансконтинентальных проектов. Пока это преимущественно экономическое проникновение, но в зависимости от развития внутренней ситуации в самом Китае Пекин может поставить перед собой также политические задачи, сделать акцент на вопросах обороны и безопасности. В свою очередь, Россия тоже будет делать акцент на развитие интеграции в политической сфере и сфере безопасности. Это грозит столкновением интересов.

Кроме того, американские аналитики предполагают, что на фоне продолжающегося сокращения численности населения на российском Дальнем Востоке Китай будет проявлять возрастающий интерес к этому региону, направляя туда под различными предлогами всё более многочисленные потоки своих граждан, и это станет дополнительным фактором, провоцирующим трения между Москвой и Пекином.

Примечательно, что проблема взаимоотношений России и Китая поставлена в этом месте доклада НСР на первое место и предшествует конфликту на Украине.

Разрешение этого конфликта, говорится в докладе, также будет иметь далеко идущие последствия для ситуации «в Евразии». Если Украина сохранит прозападную ориентацию, сможет ограничить системную коррупцию и провести реформы, обеспечивающие хотя бы минимальный экономический рост, она, полагают американские разведаналитики, способна будет стать важным примером альтернативного сегодняшней России пути развития. Если же российское вмешательство в Донбассе приведёт к экономическому и политическому обрушению современной Украины, такое развитие событий может привести к усилению авторитарных режимов в регионе и ослабит стремление тех государств, которые имеют такое намерение, пойти по западному пути развития.

Соответственно, как предполагают в НСР, Россия будет стремиться дестабилизировать любое украинское правительство, которое будет ставить задачу интеграции с Западом через НАТО и ЕС. С другой стороны, Россия будет продолжать использовать набор мер — от финансовой помощи дружественным правительствам, поддержки политических партий и кампании дезинформации вплоть до военного вмешательства — с целью поддержки антизападных сил в соседних с ней странах.

Под этим углом зрения особое значение, с точки зрения авторов доклада, имеет то, как пройдёт передача власти в Узбекистане и Казахстане. Драматических изменений в системе управления этими странами они не ожидают, однако идущие в их элитах процессы чреваты дестабилизацией и образованием вакуума власти, которым могут воспользоваться исламские экстремисты.

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Вот те оценки внешней и отчасти внутренней политики нашей страны, которые мне показались наиболее значимыми в вышедшем в январе 2017-го докладе Национального совета по разведке США «Глобальные тенденции: парадокс прогресса». Во вступительном слове к докладу его председатель Грегори Тревертон подчеркнул, что данный документ не следует рассматривать в качестве отражения официальной политики США. Думаю, это так. Политика США при новом президенте меняется и будет меняться и далее. Тем не менее оценки аналитиков американского разведывательного сообщества — вещь весомая, и своё влияние на подходы американского истеблишмента к нашей стране они уже оказали и будут продолжать оказывать. Из этого и предлагаю исходить.

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