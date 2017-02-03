Организаторы женских маршей в США наращивают свою активность — СМИ

Всего в женских митингах, прошедших по всему миру, приняли участие около 5 млн человек

Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Организаторы многотысячных женских митингов, прошедших в Вашингтоне и других городах США после инаугурации президента страны Дональда Трампа, планируют наращивать свою деятельность, сообщает 2 февраля сайт TechCrunch.

Организаторы митингов разместили на своем сайте Women’s March информацию о начале нового проекта «Next Up Huddles», который подразумевает проведение общественных собраний со 2 по 12 марта текущего года.

Цель заключается в том, чтобы участники недавних митингов перешли с Facebook на новую площадку Women’s March и включились в обсуждение целого ряда вопросов, связанных с гражданскими правами, здравоохранением, окружающей средой. Предполагается создание местных отделений активистов. С момента запуска «Next Up Huddles» создано уже 378 чатов.

Как ранее писало ИА REGNUM, после инаугурации Трампа в столицах и крупных городах по всему миру проходят многотысячные женские митинги. Помимо США, марши прошли в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Сиднее, Амстердаме и Токио. Всего в женских митингах, прошедших по всему миру, приняли участие около 5 млн человек.

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