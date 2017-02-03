Посол ЕС: Грузия на один шаг приблизилась к окончательному решению

«Мы делаем все для того, чтобы продолжить сближение Грузии с Евросоюзом»

Тбилиси, , 19:19 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Янош Херман считает решение Европарламента о введении для граждан Грузии безвизового режима значительным событием и подчеркивает, что сегодня Грузия на один шаг приблизилась к окончательному решению этого вопроса.

Свое заявление посол ЕС сделал во дворце президента Грузии, где вместе с Георгием Маргвелашвили и другими представителями дипкорпуса смотрел прямую трансляцию сессии Европарламента, на которой проходило голосование по вопросу безвизового сообщения с Грузией.

«Это значительное явление, так как мы на еще один значительный шаг приблизились к окончательному решению. Это еще не окончательное решение, но сейчас мы действительно подходим к конечному этапу. Мы понимаем, насколько важно это для грузинского народа, и позвольте мне сердечно поздравить Грузию с этим значительным решением», — подчеркнул Херман.

Он выразил уверенность, что этот шаг и дальнейшее окончание процедуры безвизового сообщения еще больше сблизят Грузию с Европой. «Этот шаг и дальнейшее завершение процедуры безвизового сообщения еще больше сблизят нас, и мы делаем все, чтобы продолжить сближение Грузии с Евросоюзом», — заверил дипломат.

Как сообщалось ранее, Европарламент 553 голосами против 66 при 28 воздержавшихся на сессии 2 февраля проголосовал за введение для Грузии безвизового режима в странах Шенгенской зоны.