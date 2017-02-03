Морозов: Запад уже не верит Киеву

Москва, , 19:13 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов (Татария) прокомментировал очередное обострение ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Свое мнение на этот счет Морозов высказал сегодня, 2 февраля в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ».

Морозов считает, что действия украинских властей, приведшие к новому витку насилия в Донбассе, преследуют две цели — для внутреннего потребления и для внешнего.

Цель для внутреннего потребления — это оказать военно-политическое давление на народные республики Донбасса и захватить ряд их территорий, сломав систему зон контроля, установленную в результате последнего перемирия. Фактически, украинские власти хотят продемонстрировать, что решить конфликт в Донбассе можно только военным способом, считает Морозов.

Цель для внешнего потребления — выставить виновными в очередном обострении конфликта Российскую Федерацию и народные республики Донбасса, а также добиться того, чтобы Запад в очередной раз встал на сторону официального Киева в разрешении данного конфликта.

При этом, по мнению Морозова, украинские власти, устроившие очередное кровавое наступление, и обвиняющие в этом Россию и Донбасс, пытаются продемонстрировать Западу, в том числе и новой американской администрации, что в этом конфликте прежде всего виновата Российская Федерация и народные республики Донбасса.

Морозов уверен, что нынешнее спровоцированное Киевом обострение ситуации в Донбассе знаменует собой определённый перелом всего хода этого кровавого конфликта. Член Совета Федерации констатировал, что тот сигнал, который Киев отчаянно посылал на Запад, не получил своего потребителя. Впервые можно констатировать, что ключевые страны Запада дают достаточно взвешенную оценку того, что сейчас происходит в Донбассе. Уже никто не хочет толковать конфликт в Донбассе в пользу Украины, подчеркнул Морозов.

«Грубо говоря по-русски, Запад наелся всех этих обещаний (со стороны Украины, — прим. ред.) о том, что будет мирное урегулирование, Запад наелся обещаний того, что будет выполняться дорожная карта, прописанная в Минске-2. И сегодня все больше и больше появляется вопросов о том, кто же торпедирует Минские соглашения», — сказал Морозов.

Общее понимание конфликта в Донбассе меняется, подчеркнул Морозов. Официальному Киеву все труднее навязывать свою картину происходящего в Донбассе. На эту картину в мире сегодня пытаются смотреть с разных сторон и другими глазами, отметил Морозов.

Безусловно, нынешнее обострение, спровоцированное Киевом, направлено и на подрыв наметившегося потепления в российско-американских отношениях, сказал член Совета Федерации. Киев пытается показать, что конфликт в Донбассе — это исключительно дело рук России и её экспансионистских устремлений. «Это настолько заезженная пластинка, настолько слабы эти аргументы, что им уже просто перестают верить», — считает Морозов.

На Западе уже не понимают, для чего нужен конфликт на Украине, и зачем поддерживать Киев, если любые усилия украинских властей приводят только к одному — к новым жертвам и ещё большему усугублению ситуации в Донбассе. Запад не хочет платить за поддержку Киева, так как действия украинских властей не способствуют безопасности в Европе и налаживанию российско-американских отношений.