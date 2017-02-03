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Президент Грузии поздравил сограждан

Политика
Георгий Маргвелашвили поблагодарил как нынешнее правительство Грузии, так и его предшественников за работу над вопросом визовой либерализации

Тбилиси, 2 февраля 2017, 19:09 — REGNUM  Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил сограждан с решением Европарламента о введении для граждан Грузии безвизового сообщения в странах Шенгенской зоны.

По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили сегодня, 2 февраля, принял у себя во дворце представителей дипломатического корпуса и вместе с ними смотрел прямую трансляцию сессии Европарламента, на которой проходило голосование по вопросу безвизового сообщения с Грузией.

По окончании голосования президент обратился к иностранным дипломатам и поблагодарил их за усилия, приложенные для достижения Грузией успеха в этом вопросе.

«Хочу поздравить наших граждан с этим еще одним значительным достижением в процессе нашей евроинтеграции. Хочу поблагодарить европейских послов, которые работали над этим достижением. Хочу поблагодарить нашу исполнительную и законодательную власть, как нынешнюю, так и ее предшественников, за ту работу, которую они провели», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Он уверен, что плоды этого достижения будут пожинать не только грузины, но и вся Европа, благодаря той роли, которую грузины, грузинская культура и граждане Грузии будут играть в Европе, и той роли, которую европейцы играют в грузинской реальности. Президент подчеркнул значение решения Европарламента для абхазов и осетин.

«Я хочу подчеркнуть, что наши осетинские и абхазские сограждане будут свидетелями и потребителями этого достижения», — заявил Маргвелашвили.

Как сообщалось ранее, Европарламент 553 голосами против 66 при 28 воздержавшихся на сессии 2 февраля проголосовал за введение для Грузии безвизового режима в странах Шенгенской зоны.

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Евроинтеграция Грузии
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