Пятница, 03 Февраля 2017 года
01:09:16 МСК

Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии

Политика
Президент России подчеркнул, что обострение в Донбассе спровоцировано украинской стороной
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Будапешт, 2 февраля 2017, 19:03 — REGNUM  Обострение военного противостояния в Донбассе спровоцировано украинской стороной, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Позиция наша известна. Спровоцировали с украинской стороны», — заявил Владимир Путин.

По мнению российского президента, первая причина военных провокаций Киева заключается в том, что украинскому руководству опять нужны деньги, которые удобнее «вышибать из Евросоюза, США и международных финансовых институтов, выставляя себя жертвой агрессии».

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции, совместной с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Будапешт хотел бы «хороших и прозрачных контактов с Россией».

Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил Владимира Путина за модифицирование предыдущих соглашений о поставках российского газа, благодаря чему газ для Венгрии гарантирован до 2021 года. Переговоры по более поздним поставкам уже проводятся на уровне сотрудников правительств.

Напомним, президент России Владимир Путин 2 февраля посетил Венгрию. В ходе его визита обсуждались крупные совместные торгово-экономические проекты.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия прочит конец Евросоюзу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
Главное сегодня
NB!
03.02.17
Санкт-Петербург: решение суда о незаконности мемориальной доски А.В.Колчаку
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
02.02.17
Трамп обогнал Путина в рейтинге упоминаемости в российских СМИ
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Мексиканцы угрожают США бойкотом американских товаров — CNN
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
02.02.17
Свободу «Кыргбекистану»! Граждане США заочно возмущены действиями России
Нью-ЙоркСША Пропаганда США Общество
NB!
02.02.17
WP: американцы уверены — у Трампа неподходящий для президента темперамент
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.02.17
Станислав СтремидловскийВиктор Орбан показал Варшаве пример сотрудничества с Москвой и Путиным
БудапештВенгрия Российско-венгерские отношения Политика
NB!
02.02.17
Необъективность СМИ множит ложные сообщения о Трампе — The Washington Times
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Кургинян на «Поединке» у Соловьёва буквально разгромил оппонента с Украины
МоскваРоссия Украина глазами экспертов Политика
NB!
02.02.17
Михаил ДемуринСША: Россия и мир через пять и более лет
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
02.02.17
Ашот Погосян, Алла КорниловаОпыты в опере: почему физики боятся слова «цинизм»?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
02.02.17
Дойдёт ли высокоскоростная магистраль «Москва — Казань» до Урала
ЧелябинскРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Общество
NB!
02.02.17
Военный Донбасс: Украина собрала у линии фронта мощный «ударный кулак»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Путин: Украина вышибает из ЕС деньги, выставляя себя жертвой агрессии
БудапештВенгрия Экономика Евросоюза Политика
NB!
02.02.17
Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе
ЯрославльРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Казахстан вернулся к идее транспортировки нефти через Азербайджан
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.02.17
ВСМ: строительство еще не началось, Владимирская область уже кипит
ВладимирРоссия Проект ВСМ "Москва—Казань" Экономика
NB!
02.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.02.17
Станислав ТарасовТрамп — танцующий дервиш Ближнего Востока
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Владимир Путин снял с должностей 16 генералов
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
02.02.17
Украинские СМИ сняли подставную жительницу Авдеевки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
ВВС: На улицах Авдеевки – украинские танки
АвдеевкаУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.02.17
Глава НБУ заявила, что у российских банков нет светлого будущего на Украине
КиевУкраина Банковское дело Экономика
ещё главное