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Уволен начальник ликвидируемого Уральского регионального центра МЧС

Политика
Дальнейшие перспективы генерала пока неизвестны

Екатеринбург, 2 февраля 2017, 18:52 — REGNUM  Начальник ликвидированного Уральского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко официально уволен. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мирошниченко заступил на пост 1 октября 2013 года. Его дальнейшие перспективы пока неизвестны. Наблюдатели не исключают, что он может занять пост начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Ранее местные СМИ сообщили о том, что нынешний его глава Андрей Заленский собирается уйти в отставку.

А тем временем, Уральский региональный центр скорее всего ждёт ликвидация. Он будет присоединён к Сибирскому центру

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