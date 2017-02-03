Уволен начальник ликвидируемого Уральского регионального центра МЧС

Екатеринбург, , 18:52 — REGNUM Начальник ликвидированного Уральского регионального центра МЧС генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко официально уволен. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мирошниченко заступил на пост 1 октября 2013 года. Его дальнейшие перспективы пока неизвестны. Наблюдатели не исключают, что он может занять пост начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Ранее местные СМИ сообщили о том, что нынешний его глава Андрей Заленский собирается уйти в отставку.

А тем временем, Уральский региональный центр скорее всего ждёт ликвидация. Он будет присоединён к Сибирскому центру