Грузия: Новые очаги противостояния

Тбилиси, , 18:42 — REGNUM После сравнительного затишья в Грузии начались акции протеста. Основанием для их проведения стали реальные события, нанесшие урон частным предпринимателям и трудоустроенным на их предприятиях гражданам, а также готовящаяся властями «новая инициатива».

После пожара в торговом центре «Детский мир» на площади Вокзальной в Тбилиси десятки частных предпринимателей — владельцев магазинов и их продавцов остались без товара и рабочих мест.

2 февраля с пострадавшими встретились представители Ассоциации адвокатов Грузии, которые пообещали защитить их интересы. Торговцы, несмотря на оцепление здания полицией, не теряют надежды пробраться в него и вынести свои вещи. Они предполагают, что не весь товар мог сгореть в результате пожара.

Часть пострадавших призывает правительство выплатить им компенсации, другие ожидают компенсации от владельцев — акционеров торгового центра.

На требования погорельцев косвенные ответы дают представители правительства Грузии. Министр экономики Георгий Гахария заявил, что его министерство изучит вопрос компенсаций и даст на него ответ в течение 10 дней. «У правительства есть желание в какой-то форме помочь этим людям. Чтобы определиться, в какой форме мы сможем оказать им помощь, понадобится примерно 10 дней», — заявил Гахария.

В ответ на обещания властей поддержавший пострадавших председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили пригрозил: «Если правительство не возьмется за ум и не поможет этим людям, через 10 дней мы перейдем к национальному неповиновению».

Сами торговцы анонсируют акцию протеста, которую проведут у администрации правительства Грузии 4 февраля в 14:00 часов и на которой выдвинут свои требования властям.

Акция протеста прошла 2 февраля в Рустави у завода «Руставский азот». Она была устроена представителями «Национального движения», профсоюзных и ряда неправительственных организаций в поддержку уволенных с предприятия 350 сотрудников.

В сентябре 2016 года «Руставский завод» приобрела компания EU Investment, которая в конце января текущего года и уволила 350 бывших работников. Руководство компании пообещало уволенным выплатить компенсацию в размере 500 лари в течение последующих трех месяцев, что бывших сотрудников предприятия не удовлетворило.

Участники акции настоятельно требовали восстановления уволенных на работе. Позднее часть из них, в основном студенты и молодые активисты Нацдвижения, сумели прорваться через кордон полиции в здание административного корпуса, но были выведены из здания полицией. Двое представителей профсоюзов в ходе противостояния с полицией получили телесные повреждения.

Еще одна акция прошла в Тбилиси у здания министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, расселения и беженцев. Ее организатором было «Национальное движение». А поводом для проведения акции стала раздобытая соратниками Михаила Саакашвили информация о том, что министерство готовит инициативу, на основании которой беженцы будут лишены ежемесячной денежной помощи в размере 45 лари.

Разъяснения в связи с инициативой сделал заместитель министра Григол Гиоргадзе, который подтвердил, что министерство действительно работает над пакетом изменений по выплате беженцам пособия.

По его информации, ежемесячное пособие будет отменено для той категории беженцев, которые «хорошо живут и имеют хорошие доходы», а за их счет пособие для остальных беженцев будет удвоено. Замминистра также сообщил, что в результате этой реформы удастся сэкономить 50−70 млн лари бюджетных средств.

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