Главный следователь Югры отправлен в отставку

Ханты-Мансийск, , 18:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу СУ СКР по ХМАО-Югре, генерала-майора юстиции Аркадия Сынгаевского. Указ подписан сегодня, 2 февраля, и размещен на официальном портале правовой информации.

Аркадий Сынгаевский был одним из самых молодых генералов ведомства. Пост главного следователя ХМАО он занимал почти десять лет, и служба его связана была с Югрой. Родился в 1973 году на Украине, в городе Коростень, Житомирской области. Служил в Вооруженных Силах СССР, в органы прокуратуры поступил на службу в 1 999 году, помощником следователя в Когалыме (ХМАО). В 2002 году окончил Тюменский государственный университет и назначен заместителем прокурора города Покачи (ХМАО). С 2004 года по 2006 год — прокурор, заместитель начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Югры. В 2006 году назначен на должность начальника отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции прокуратуры ХМАО. В 2007 году назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ХМАО.