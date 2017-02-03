Программу капремонта на 2016 год в Ленобласти провалили, люди теряют веру

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 18:35 — REGNUM Ленинградская область не выполнила план 2016 года по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Об этом сегодня, 2 февраля, в ходе совещания в областном правительстве заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. Планировалось потратить порядка 2 млрд рублей и провести работы на 560 домах, но освоить удалось только 390.

Жители 12 455 многоквартирных домов, включенных в программу капремонта во всех муниципальных районах Ленобласти, приняли решение о накоплении средств на капремонт на общем счете регионального оператора. Это действительно преимущество, потому что позволяет не ждать когда накопятся необходимые средства на счете конкретного дома, а за счет общего фонда регулировать капремонт домов, которые больше всех в этом нуждаются.

Объемы финансирования и проведения капремонта ежегодно увеличиваются, однако результаты исполнения программы Александра Дрозденко, мягко говоря, не радуют.

Так, программа на 2016−2017 годы предполагает проведение ремонта в 560 домах за 2 млрд 20 тыс. рублей. Однако пока выполнено работ всего на 390 млн, еще 800 млн рублей законтрактовано.

«Первая часть — 570 млн рублей (почти 25% от программы) были законтрактованы ранее, из них на 390 млн выполнены и оплачены (около 19% программы). Остается 83 млн рублей — это 36 лифтов, до конца февраля подрядчик выполнит эти работы. По 41 лифту (99,5 млн рублей) есть решение ФАС о приостановке контракта с подрядчиком. Следующие 25% (552 млн рублей) законтрактованы, защищены ФАС, подрядчики приступят к работам, как только позволят погодные условия. Законтрактовано и ведутся работы на общую стоимость еще порядка 800 млн рублей», — пояснил глава областного фонда капремонта Константин Полнов.

При этом, добавил Полнов, в настоящее время еще не до конца завершена и программа 2015−2016 годов — только на 97%.

«Мы вообще с вами провалили 2016 год, потому что, если бы не лифты, у нас исполнение было бы вообще 20%. Если даже взять 50%, которые должны были сделать в 2016 году (еще 50% — в 2017 году), то сделали меньше половины. А если взять от общего, то примерно 20%. Если мы так же будем работать в 2017 году, — начнем, как дети, когда в снежки играют, снежный ком наворачивать. И потом неизвестно, как отсюда выпутаемся. Это же всё накручивается. Нужно жестче спрашивать с подчиненных», — возмутился Дрозденко, пригрозив увольнениями.

Глава региона поинтересовался у чиновников, почему так получается, что программа 2016 года не выполнена, но из года в год берутся все более повышенные обязательства. «У нас есть гарантии, что программа не будет пробуксовывать в следующем году?», — спросил Дрозденко у профильных чиновников.

Константин Полнов сообщил, что все работы в 2017 году идут в плановом режиме — до 5 февраля направят собственникам уведомления о том, что в их домах будут проводить капремонт. При таком раскладе, к 10 июня объявят все конкурсы на проектирование, однако более реалистичный сроком, по словам самого Полнова, является 10 августа. При этом, глава Фонда капремонта заявил, что рассчитывает освоить 60−70% средств в текущем году. Губернатор Дрозденко, в свою очередь, также назвал более реалистичную цифру — 50%.

«Самое главное нам с вами не накопить обязательства, когда на накопительном счете деньги есть, но они не работают. И надо, чтобы люди не теряли веру в фонд капремонта. Мы сегодня находимся по платежам в первой десятке субъектов Российской Федерации, а по их использованию — на четвертом», — подытожил губернатор.

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Поинтересовался глава региона и судьбой попавших в программу домов-памятников архитектуры, капремонт которых обходится, как известно, значительно дороже. Их оказалось всего три: два многоквартирных дома в Новой Ладоге и один — в Выборге. Вопрос капремонта таких домов губернатор поручил до 1 марта этого года проработать на областном уровне, не дожидаясь ответа от Минстроя РФ: часть денег будут брать из бюджета Фонда капремонта, а недостающие суммы заплатит либо муниципальный бюджет (если это памятник местного значения), либо региональный (если памятник областной), либо федеральный (в случае, когда памятник федерального значения).

Добавим, что программа капремонта запланирована и на 2017−2018 год: ремонту должны подвергнуться 663 многоквартирных дома. Завершая совещание, глава региона поинтересовался у присутствующих оставшимися вопросами. «Вопросов не осталось, есть только пожелание — чтобы всё было в срок», — сказал зампред правительства региона по ЖКХ и энергетике Олег Коваль.

В ответ на это Дрозденко заявил: «Это не пожелание. Это предложение. А если в срок что-то выполнено не будет, то вот тогда у меня будут пожелания. Ко всем вам. Ничего личного».

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