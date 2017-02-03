Уволен начальник воронежского института противопожарной службы МЧС

Воронеж, , 18:19 — REGNUM Генерал-майор внутренней службы Александр Гаврилов уволен с должности начальника воронежского института противопожарной службы МЧС указом президента РФ Владимира Путина 2 февраля. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Гаврилов возглавил вуз год назад, в феврале 2016 года. А в октябре, как сообщало ИА REGNUM, стало известно, что вуз ждет реорганизация — в целях оптимизации расходов.

«В современных экономических условиях требование повышения качества системы высшего профессионального образования, оптимизация количества образовательных организаций в нашей стране и расходов средств федерального бюджета в образовательной сфере — актуальная задача и для МЧС России, обладающей сетью ведомственных образовательных организаций. Факторами, обуславливающими оптимизацию количества образовательных организаций, являются переход к новым формам финансирования образовательных программ высшего профессионального образования и повышение нормативов финансирования вузов», — так объяснили решение в Центральном региональном центре МЧС России. Студентов обещали перевести в другие ведомственные вузы, на базе воронежского института планировалось создание учебного центра федеральной противопожарной службы.

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