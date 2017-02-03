Порошенко: мир должен оказывать на Россию сильное давление

Киев, , 18:19 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко считает, что мир должен активнее «давить на Россию». Такое заявление Порошенко сделал в ходе телефонного разговора с президентом Словакии Андреем Киской, сообщает сегодня, 2 февраля, пресс-служба украинского президента.

«Мир должен быть более активным в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь», — заявил Порошенко в ходе телефонного разговора со словацким президентом Киской. Также лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Донбассе.

Порошенко подчеркнул, что Европейский союз должен сохранить санкции против Российской Федерации до выполнения Минских соглашений.

Украинский президент за последние несколько дней сделал много, после того, как киевские силовики снова начали наступление на Донбасс, сделал много заявлений.

Сперва Порошенко заявил, что в Авдеевке (оккупированная украинскими войсками часть ДНР), произошла гуманитарная катастрофа, и ему срочно надо покинуть Германию, где он был с официальным визитом, чтобы следить за ликвидацией последствий коммунальных аварий в Авдеевке. При этом в Донбассе справедливо указали, что подобные аварии (отключение электро‑ и теплоснабжения) в Донбассе случаются регулярно, так как в регионе идут боевые действия и работают украинские диверсионные группы.

Приехав в Киев, Порошенко снова заявил, что российские войска якобы атакуют ВСУ в Донбассе. После этого, украинский президент, напугав сам себя вдруг выдал, что проведет референдум о вступлении Украины в военный блок НАТО.

Затем, Порошенко зачем-то сказал, что он чуть ли ни единственный, кто страстно желает отмены антироссийских санкций и видимо делает для этого все возможное, то есть — выполняет Минские соглашения.

И вот теперь Порошенко заявляет, что на Россию «надо давить» всем миром, и санкции ни в коем случае не отменять.