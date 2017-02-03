Депутат бундестага: Германии придется объяснить США принцип работы ЕС

Берлин, , 18:01 — REGNUM Внутренний круг президента США Дональда Трампа располагает малым объемом знаний о Европейском союзе, и Германии придется объяснить, как крупнейший в мире торговый блок ведет свой бизнес, заявил эксперт партии Христианско-демократический союз (ХДС) по внешнеполитическим вопросам Юрген Хардт, сообщает 2 февраля Reuters.

Хардт сказал, что новая администрация США проявляет большой интерес к диалогу с Германией, и указал на то, что состав делегации США, которая примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности во второй половине февраля, значительно увеличится.

«Сначала мы должны ясно дать понять, что вопросы торговли не являются национальным вопросом, они относятся к компетенции ЕС», — заявил Хардт.

«У меня сложилось впечатление, что, по крайней мере, во внутреннем круге Трампа знания о том, как работает ЕС, неярко выражены», — добавил эксперт ХДС.

Напомним, сегодня, 2 февраля в Вашингтоне министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Несколькими часами ранее кандидатуру Тиллерсона на пост госсекретаря утвердил Сенат США. «За» проголосовали 53 сенатора, «против» — 42.

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