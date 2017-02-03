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Отставка главы Ярославского облизбиркома — удар по демократии в регионе

Политика
Отставка Олега Килипченко может иметь серьёзные последствия для имиджа новой региональной власти и врио губернатора Дмитрия Миронова лично
Общественный совет Яроблизбиркома Общественный совет Яроблизбиркома

Ярославль, 2 февраля 2017, 18:29 — REGNUM  Член Общественного совета Избирательной комиссии Ярославской области Алексей Яковлев считает, что отставка председателя избирательной комиссии региона Олега Килипченко имеет политические причины, а целью этого является желание контролировать избирательный процесс. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«По имеющейся у меня информации, причиной отставки Олега Килипченко стало беспрецедентное давление на главу облизбиркома. Ему было предложено в ультимативной форме заменить конкретных руководителей территориальных избирательных комиссий. Поскольку речь идёт о ТИКах Ярославля в преддверии выборов в муниципалитет города, логично предположить наличие желания ответственных лиц во власти контролировать ход избирательного процесса. Это недопустимо, это, вообще-то, преступление. Надо отметить, что качество работы облизбиркома под руководством Килипченко было на очень высоком уровне — наконец-то стал расти уровень доверия населения к избирательному процессу. Во многом благодаря этому Центральная избирательная комиссия исключила Ярославскую область из числа «проблемных» регионов. Демократия вернулась в Ярославль. Боюсь предположить, что ненадолго, происходящее — серьёзный удар по ней», — высказал свое мнение Член Общественного совета Избирательной комиссии Ярославской области Алексей Яковлев.

Ситуация, сложившаяся вокруг председателя избиркома будет обсуждена на ближайшем заседании общественного совета.

«Если информация о смене руководителей ТИКов, новые контракты с которыми были заключены в декабре 2016 года, подтвердится, то почти уверен, нас ждут весьма скандальные выборы в сентябре 2017-го. Зачем это надо Дмитрию Миронову? Для меня это загадка. Ведь он не просто так в регион приехал, его сам Владимир Путин ярославцам рекомендовал. Или Дмитрий Миронов не ведает, что творят его подчинённые?» — сказал Алексей Яковлев.

Читайте ранее в этом сюжете: Коммунист: происходит рейдерский захват Ярославского облизбиркома

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