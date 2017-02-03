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СМИ: Лавров поздравил Тиллерсона с назначением главой Госдепа США

Политика
В поздравительной телеграмме главы МИД России выражена надежда на нормализацию двусторонних отношений

Москва, 2 февраля 2017, 17:54 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля отправил новому госсекретарю США Рексу Тиллерсону поздравительную телеграмму в связи с его назначением на высокую должность, сообщают «Известия» со ссылкой на неофициальные источники в МИД РФ.

В поздравительной телеграмме глава МИД России выразил надежду на нормализацию отношений между США и Россией, которые «сильно просели во время администрации Обамы».

Кроме того, в телеграмме указано, что у России и США есть немало областей для взаимодействия на благо как наших народов, так и всего мира.

Напомним, Рекс Тиллерсон занял пост главы Госдепа США после голосования по его кандидатуре в американском Сенате. За него проголосовали 56 сенаторов, против высказались 43.

Тиллерсон с 2006 по 2017 год являлся председателем совета директоров и топ-менеджером нефтедобывающей компании ExxonMobil. Компания работала в России в различных нефтяных проектах, а также участвовала в разработке месторождений на российском арктическом шельфе.

Новый глава Госдепа США имеет репутацию очень жесткого переговорщика.

В 2013 году Рекс Тиллерсон указом президента России был награжден «Орденом дружбы», являющимся самой высокой российской государственной наградой для граждан других государств.

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МИД России
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