Радио REGNUM: второй выпуск за 2 февраля
Радио REGNUM
Москва, 2 февраля 2017, 18:00 — REGNUM
ЮНИСЕФ оценил последствия боевых действий в районе Авдеевки
Военные США подтверждают, что, «возможно, убили гражданских» в Йемене»
В Москве с пониманием относятся к желанию власти Белоруссии быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной«
Порошенко желает «отменить» санкции против России «больше всех»
В допинг-пробе «Б» Поветкина обнаружен запрещённый остарин
Показатель одобрения деятельности Путина снова вырос
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 2 февраля
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