Новый мировой порядок в 2017 году Политика Видео

Модест Колеров, Анатолий Кошкин, , 01:11 — REGNUM Новый миропорядок в контексте реиндустриализации США и китайского Шелкового пути. В студии ИА REGNUM — Анатолий Кошкин

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