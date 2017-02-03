Власть на Украине скоро снова поменяется: прогноз Политика Видео

Юрий Баранчик, , 10:50 — REGNUM Прогноз развития событий на Украине на 2017 год. В студии ИА REGNUM — Юрий Баранчик

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.