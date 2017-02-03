Модест Колеров, Олег Айрапетов, Фёдор Гайда, , 10:37 — REGNUM

Историки о Февральской революции 1917 года в России: Олег Айрапетов и Фёдор Гайда отвечают на вопросы ИА REGNUM : Почему в России погибла монархия? Почему проиграли либералы? Могла ли Россия быть среди победителей в Первой мировой войне? Кто в России стал настоящим Бонапартом?

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