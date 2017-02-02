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«Заявления о вступлении в НАТО и санкциях выдают панику Порошенко»

Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести в стране голосование о вступлении в НАТО

Москва, 2 февраля 2017, 11:14 — REGNUM  Устав НАТО и публичные заявления руководства стран, определяющих политику блока, делают бессмысленными любые потуги Киева на перспективы членства в Северо-Атлантическом альянсе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Судьба самого НАТО после прихода к власти в США Дональда Трампа является весьма неопределенной, отметил парламентарий. «Поэтому попытка Порошенко во время гражданской войны и правового беспредела изобразить демократию, решив спросить у жителей о желании быть в НАТО, выглядит нелепым и проигрышным лукавством», — говорит депутат.

«Пока на Юго-Востоке продолжается развязанная Порошенко война с народом Донбасса, Минские соглашения игнорируются Киевом, а в других регионах Украины хозяйничают вооруженные нацисты и их спонсоры-олигархи, никакие референдумы не смогут дать достоверный результат и считаться легитимными, поскольку не будут отражать свободного мнения всех жителей страны», — уверен Железняк.

Кроме того, по мнению депутата, «Порошенко уже начал путаться в собственных мыслях, заявив, что больше всех хочет отмены санкций против России». «Очевидно, это его паническая реакция на меняющиеся на Западе настроения в отношении нашей страны. Неудачная попытка привлечь к себе внимание, возобновив военную операцию на Донбассе, может дорого стоить захватившим власть в Киеве. Они так боятся, что Брюссель и Вашингтон брезгливо отвернутся от кровавых и дурных вождей майдана, что согласны на все, только бы остаться при доставшейся кормушке подольше», — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести в стране голосование о вступлении в НАТО, пишет немецкая газета Morgenpost. «Для меня важно отношение к вопросу украинского населения. Четыре года назад 16% выступили за членство Украины в НАТО. Сейчас 54%. Как президент, я считаюсь с мнением людей и намерен провести референдум по вопросу о вступлении в НАТО», — отметил он.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал желание президента Украины Петра Порошенко провести референдум по вступлению страны в НАТО «ложной целью». «Продавец воздуха», — написал сенатор в Twitter.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух

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