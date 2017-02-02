Турецкие военные заявили об уничтожении 51 террориста в Сирии

По данным турецких военных, в рамках операции в Сирии «Щит Евфрата» были нанесены авиаудары по 85 целям боевиков

Анкара, , 11:12 — REGNUM Генштаб Турции заявил об уничтожении силами ВВС страны 51 боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за минувшие сутки, сообщает Reuters.

По данным турецких военных, в рамках операции в Сирии «Щит Евфрата» были нанесены авиаудары по 85 целям боевиков в районах Эль-Баб, Тадеф, Каббасин и Бзага.

Ликвидированы убежища, пункты сбора, транспортные средства и штабы террористов. «В ходе воздушных и наземных операций уничтожен 51 боевик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщает турецкий Генштаб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках операции «Щит Евфрата» на север Сирии в конце августа 2016 года были введены турецкие войска.

Позже местные повстанцы при поддержке турецких военных освободили от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пограничный город Джераблус и прилегающие территории.

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