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Показатель одобрения деятельности Путина вырос до 85,6%: опрос

Политика
Опрос ВЦИОМ
Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 2 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  В начале 2017 года тренд на повышение рейтинга «Единой России», зафиксированный в конце 2016 года, сохраняется. В середине января он достиг 50,8% и остался на том же уровне в конце месяца (50,7%). Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели снизился с 13,7% до 11,8%. По двум другим парламентским партиям негативная динамика менее выражена: по КПРФ — с 10,5% до 10,0%, по «Справедливой России» — с 5,2% до 4,7%, соответственно.

В рейтинге доверия политикам показатель президента РФ Владимира Путина в последнюю неделю января по отношению к предыдущей вырос почти на 3 п.п. (до 54,3%).

В ТОП-3 рейтинга доверия также входят Дмитрий Медведев (18,2%) и Сергей Шойгу (17,7%).

«Антирейтинг» (по уровню недоверия со стороны граждан) по-прежнему возглавляет Владимир Жириновский (24,5%).

Показатель одобрения деятельности президента РФ в январе вырос на 0,7% (с 84,9% до 85,6%.) Работу премьер-министра положительно оценили 59,7%, Правительства России — 61,6%.

Опросы ВЦИОМ проведены в январе 2017 года. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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