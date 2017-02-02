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Бывший президент Эстонии уличен в «роскошной жизни» за госсчет

Политика
Как считают в госканцелярии, «от всего этого было много пользы, потому что президент Ильвес — превосходный мыслитель по вопросам внешней политики и безопасности»

Таллин, 2 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  Выписка со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии за 2011−2016 годы показывает, что расходы президента Тоомаса Хендрика Ильвеса постоянно росли, а сама структура расходов свидетельствует о роскошном стиле жизни президента за границей. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на данные, опубликованные 1 февраля в эфире телепрограммы журналистских расследований Pealtnаgija («Очевидец»).

Программе удалось получить в свое распоряжение выписку со счетов кредитных карт канцелярии президента Эстонии, а также чеки по некоторым статьям этих расходов, которые вызвали вопросы у журналистов.

Документы свидетельствуют о резком росте оплаченных кредитными картами президентских расходов в последний срок пребывания Тоомаса Хендрика Ильвеса в должности президента Эстонии. Если в 2011 году годовой оборот по таким картам составил около 33 тысяч евро, то в 2015 году — до 75 тысяч евро, а за последние месяцы его президентства в 2016 году достиг 94 тысяч евро. Характерно, что бюро премьер-министра Эстонии тратит на аналогичные расходы около 20 тысяч евро в год.

Как пояснила бывшая глава протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм-Бенно, кредитные карты можно использовать для оплаты различных служебных расходов, таких как гостиницы, питание, приемы, цветы, аренда транспортных средств и тому подобное, но нельзя использовать для оплаты личных вещей.

Наибольшие суммы уплачивались за проживание в отелях во время рабочих визитов Ильвеса за границу, география которых простирается от Лондона до Абу Даби и от Монреаля до Вены. Самая крупная сумма — почти 20 тысяч евро — была уплачена за люкс в Давосе (Швейцария) во время международного экономического форума, который Ильвес неоднократно посещал.

При выборе отеля для президента обычно исходили из наличия в нем тренажерного зала, за который иногда приходилось платить отдельно. Например, в сентябре 2013 года Ильвес отправился на Генеральную ассамблею ООН за несколько дней до ее начала, чтобы присутствовать на свадьбе миллиардера Джорджа Сороса. При этом до и после свадьбы Ильвес посещал тренировку, оплаченную государственной кредитной картой.

Во время посещения Румынии на гостиничном счете из Hilton замечено обилие заказанных в президентский номер бутылок вина, а также спа-массаж. По кредитным картам президентской канцелярии не менее семи раз снимались наличные деньги, в том числе в пределах Эстонии.

Крупные суммы также тратились в различных ресторанах по всему миру — от устричного бара в Нью-Йорке до ресторана Atmosphere Lifestyle на вершине самого высокого здания в Дубай. Самые большие ресторанные счета достигают 2000 евро, и, как минимум в США, Ильвес щедро раздавал чаевые.

В сентябре 2011 года во время Генассамблеи ООН Ильвес посетил в Нью-Йорке концерт любимой группы своей молодости Steely Dan, посещение которого обошлось для президента с тремя сопровождающими лицами почти в 900 долларов, а счет был также оплачен государственной кредиткой.

Хотя большая часть расходов совершалась за границей, небольшие покупки стоимостью до нескольких десятков евро нередко совершались и в Эстонии, в том числе покупка антимоскитных средств за 49 евро в магазине стройматериалов в Абья в июле 2013 года, которую канцелярия объяснила необходимостью защитить от насекомых президента ФРГ Иоахима Гаука, находившегося в тот момент у Ильвеса в гостях на хуторе Эрма.

Эстонское СМИ отмечает, что получить документы о президентских расходов было достаточно сложно. В ответ на запрос сначала была предоставлена только выписка с суммами без указания, на что именно были потрачены деньги. В президентской канцелярии утверждали, что подробную выписку нужно делать вручную, на что у канцелярии нет времени, хотя бухгалтер это впоследствии опроверг. В итоге после долгих и сложных переговоров и консультаций с Инспекцией по защите данных «Очевидец» за день до выхода в эфир получил из канцелярии определенные расходные чеки, а также согласие дать комментарий.

В канцелярии президента пояснили, что речь идет о представительских расходах, которые в целом совершаются в интересах Эстонии как государства, но пользу от которых в деньгах сложно измерить. «От всего этого было много пользы, потому что президент Ильвес — превосходный мыслитель по вопросам внешней политики и безопасности. Может быть действительно не стоило совершать определенные расходы или пропустить определенные встречи, но от этого проиграл бы не президент Ильвес, а Эстония», — сказал Сийм Райе, в 2012—2014 годах возглавлявший канцелярию президента.

«На свадьбе Джорджа Сороса президент Ильвес должен был быть свежим и внимательным. Быть президентом», — пояснил Сийм Райе необходимость оплаты тренажерного зала. По поводу концерта любимой группы Ильвеса в Нью-Йорке Райе пояснил, что на концерте наверняка была какая-то встреча или же на него было получено приглашение, от которого было неудобно отказаться.

В канцелярии президента Эстонии уверены, что все расходы, оплаченные государственными кредитками в период президентства Ильвеса, соответствуют регламенту их использования, а выявленные расхождения, такие как оплата спа-массажа и тренажерного зала, скорее всего связаны с ошибками гостиниц при оформлении счета, случайно включившими в счет неправильную строку, или же их можно связать с выполнением должностных обязанностей.

Сам экс-президент Ильвес через своего представителя дал журналистам следующий лаконичный комментарий: «Служебные и частные расходы президента отделены друг от друга».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ушедший в отставку 10 октября 2016 года президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес оказался в эпицентре финансового скандала с нецелевым кредитованием собственного хутора за счет государства. Из опубликованного Министерством финансов аудита следует, что фирма Тоомаса Хендрика Ильвеса Ermamaa должна вернуть государственному Фонду развития предпринимательства EAS 90% выданной хутору «Эрма» субсидии на строительство — более ста тысяч евро. Кредит был выдан под целевое использование хутора в качестве туристического объекта, однако хутор так и не используется как туристический.

В январе 2017 года EAS принял решение об аннулировании «хуторской кредита» Ильвеса. В качестве аргументации такого решения сообщается о возможной потере куда больших средств на судебные тяжбы с юристами бывшего президента.

Читайте ранее в этом сюжете: «Экс-президент Эстонии Ильвес нанес удар по своей репутации»

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