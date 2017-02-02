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«Трамп больше похож на Обаму, чем отличается»

Политика
Эйфории от нового президента США в России не испытывают, отмечают в Совфеде
Дональд Трамп и Барак Обама
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и Барак Обама

Москва, 2 февраля 2017, 11:06 — REGNUM  В России не испытывают эйфории и не питают больших иллюзий от избрания Дональда Трампа новым президентом США. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 февраля заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв («Единая Россия») на круглом столе в Совете Федерации, посвященном российско-американским отношениям при новой администрации США.

«Мой неизменный ответ на многочисленные вопросы и журналистов, и зарубежных собеседников-парламентариев — насколько в России счастливы и находятся в эйфории в связи с избранием Трампа, считая его человеком Кремля в Вашингтоне? Мой ответ отрицательный. Я говорю это убежденно», — заявил Косачев.

«Я лично считаю, Трамп, как ни парадоксально это не прозвучит, гораздо больше похож на своего предшественника Обаму, чем от него отличается», — подчеркнул он. Схожесть эта, по мнению парламентария, в первую очередь заключается в том, что новый президент США Дональд Трамп столь же нацелен на то, «чтобы сделать Америку вновь великой, обеспечить ей мировое лидерство, и жестко отстаивать национальные интересы США в отношениях в том числе с зарубежными партнерами».

«И в этом смысле думаю, что нас не ждёт дорога, устланная розами, в отношениях между странами», — отметил сенатор.

С другой стороны, в российско-американских отношениях все-таки возникает определенное «окно возможностей», указал он.

«Господин Трамп неоднократно давал понять, что готов выстраивать отношения с Россией на новой прагматичной основе. Собственно говоря, и избрание господина Рекса Тиллерсона в качестве госсекретаря США… понятно, что это не только и не столько российская тема, но это и в чём-то вклад и в то, чтобы постараться российско-американские отношения вернуть в нормальное состояние из того состояния абсолютно ненормального, в котором они пребывают сейчас в итоге весьма последовательный и активных усилий предыдущих администраций, включая администрацию Обамы», — заявил Косачев.

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Российско-американские отношения
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