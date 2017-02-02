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Из Авдеевки эвакуированы 149 жителей, горожане обращаются в пункты обогрева

Политика
В городе нет электричества, вода подаётся по графику

Киев, 2 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  Из города Авдеевка (Донецкая область, территорию контролируют ВСУ) эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В службе отметили, что в городе теплоснабжение осуществляется централизованно — за счёт заводской теплоэнергоцентрали. В квартирах холодно — 15−17 градусов тепла.

Водоснабжение осуществляется по графику из резерва. Централизованное электроснабжение отсутствует.

«Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ДСНС [службы по чрезвычайным ситуациям]», — отметили в ведомстве.

Сейчас в городе функционирует один пункт жизнеобеспечения. В пункты обогрева обратились свыше четырёх с половиной тысяч человек.

«Температура воздуха окружающей среды составляет 10 градусов мороза. Из Авдеевки эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в районе Авдеевки в результате боевых действий пострадали более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей: жители остались без электричества, воды и отопления. Закрыты шесть школ и четыре детских сада. Напомним, повреждения ЛЭП при обстреле ВСУ привели к обесточиванию Авдеевки.

Читайте подробнее: Авдеевка частично без света и тепла. В городе ввели ЧС после обстрела

Читайте ранее в этом сюжете: ЮНИСЕФ оценил последствия боевых действий в районе Авдеевки

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