Из Авдеевки эвакуированы 149 жителей, горожане обращаются в пункты обогрева
Киев, 2 февраля 2017, 11:04 — REGNUM Из города Авдеевка (Донецкая область, территорию контролируют ВСУ) эвакуированы 149 человек, в том числе 77 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В службе отметили, что в городе теплоснабжение осуществляется централизованно — за счёт заводской теплоэнергоцентрали. В квартирах холодно — 15−17 градусов тепла.
Водоснабжение осуществляется по графику из резерва. Централизованное электроснабжение отсутствует.
«Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ДСНС [службы по чрезвычайным ситуациям]», — отметили в ведомстве.
Сейчас в городе функционирует один пункт жизнеобеспечения. В пункты обогрева обратились свыше четырёх с половиной тысяч человек.
«Температура воздуха окружающей среды составляет 10 градусов мороза. Из Авдеевки эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)», — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в районе Авдеевки в результате боевых действий пострадали более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей: жители остались без электричества, воды и отопления. Закрыты шесть школ и четыре детских сада. Напомним, повреждения ЛЭП при обстреле ВСУ привели к обесточиванию Авдеевки.
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