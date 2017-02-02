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Администрация главы Южной Кореи против обысков в резиденции президента

Политика
Официальная резиденция президента Южной Кореи – Голубой дом

Сеул, 2 февраля 2017, 11:03 — REGNUM  Администрация президента Южной Кореи Пак Кын Хе заявила, что не позволит прокуратуре проводить обыск в резиденции главы государства, который намериваются осуществить в рамках расследования коррупционного скандала с участием лидера страны, сообщает Reuters.

Прокуратура настаивает на обыске Голубого дома — резиденции главы государства — для получения более подробной информации по делу о коррупции президента страны. Также следствие настаивает на допросе самой Пак Кын Хе, на что лидер страны дала свое согласие.

Напомним, президент Южной Кореи Пак Кын Хе обвиняется в разглашении информации, являющейся государственной тайной. Ей она делилась со своей подругой Чхве Сун Силь, на что не имела права. Парламент страны проголосовал за импичмент президента, последнее слово остается за Верховным судом. Так, если 6 из 9 его судей поддержат решение парламента, полномочия президента будут прекращены, а в стране в течение 60 дней пройдут новые выборы лидера государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты Пак Кын Хе: Импичмент президента не имеет правовых оснований

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