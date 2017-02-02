Навальный решил покинуть Киров, несмотря на подписку о невыезде

В Киров Навальный был доставлен приставами в принудительном порядке — он уже пропустил два заседания

Киров, , 10:55 — REGNUM Оппозиционер Алексей Навальный заявил после заседания суда в Кирове, что намерен уехать, несмотря на подписку о невыезде, сообщает РЕН ТВ.

По его словам, его защитники заняты в других процессах и их не будет на заседании 3 февраля. «Я не собираюсь завтра участвовать в заседании, которое заведомо отложат», — сказал Навальный.

Суд перенес процесс на пятницу. В Киров Навальный был доставлен приставами в принудительном порядке — он уже пропустил два заседания. Согласно постановлению суда, Навальному до 10 февраля запрещено покидать Киров.

Накануне и оппозиционер, и другой фигурант дела, Петр Офицеров, не стали подписывать документ о мере пресечения. Адвокаты считают, что пока решение о подписке о невыезде не вступило в силу.

Ещё в 2013 году Навальный и Офицеров были признаны виновными по «делу Кировлеса». Навальному тогда дали пять лет условно. Позже Верховный суд РФ отменил приговор с учётом постановления Европейского суда по правам человека, который счёл, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. «Дело Кировлеса» было направлено на новое рассмотрение.

Однако, фигуранты дела Навальный и Офицеров систематически не являлись на заседание суда. Судебные приставы были вынуждены прийти в московский офис фонда Навального (так называемый Фонд борьбы с коррупцией) и принудительно доставить Навального в Ленинский суд города Кирова. Офицеров также два раза не являлся на процесс.

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