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Замглавы Мингосимущества Свердловской области отстранён от должности

Политика
На время следствия

Екатеринбург, 2 февраля 2017, 10:39 — REGNUM  Первый заместитель министра Мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) Артём Богачёв отстранён от должности на время проведения следствия. Решение об этом было принято после того как суд выпустил его под денежный залог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Решение об изменении меры пресечения было принято 24 января, и Артём Богачёв вышел из-под домашнего ареста, внеся залог в размере одного миллиона рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников МУГИСО было возбуждено в апреле 2016 года. Тогда прошли обыски в офисах министерства, а впоследствии были задержаны глава регионального Мингосимущества и два его заместителя. Чиновников задержали по подозрению во взяточничестве, и вскоре суд установил им меру пресечения. Также была задержана глава распорядительной дирекции МУГИСО. Она было отпущена под подписку о не выезде и отстранена от должности на время следствия.

По версии следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на общую сумму свыше 31 миллионов рублей, а распорядительной дирекции министерства произошла растрата на сумму порядка 50 миллионов рублей.

Впоследствии арестованным чиновникам была смягчена мера пресечения на домашний арест. А уже осенью прошлого года под денежный залог в два миллиона рублей вышел из-под домашнего ареста экс-министр Алексей Пьянков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области арестованный глава Мингосимущества выходит под залог

Читайте развитие сюжета: В свердловском Мингосимущества прошли обыски и задержан министр Пьянков

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