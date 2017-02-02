К столетию стран Прибалтики выпустят юбилейную монету в два евро

Выпуск общей для трех государств юбилейной монеты, но с разным в каждой из стран оформлением подчеркнет единство и своеобразие Эстонии, Латвии и Литвы в еврозоне

Таллин, , 10:32 — REGNUM Банк Эстонии объявил конкурс на оформление специальной юбилейной монеты номиналом в два евро, посвященной столетию прибалтийских государств. Об этом ИА REGNUM сегодня, 2 февраля, сообщили в центральном банке страны, напомнив, что в 2018 году Эстония, Латвия и Литва отметят столетие провозглашения своей независимости.

С начала 2018 года монета получит распространение в этих трех странах. В творческом конкурсе по оформлению монеты могут принимать участие как коллективы, так и в индивидуальном порядке.

Выбор победителя конкурса произойдет путем онлайн-голосования. Отмечается, что получившие независимость в один период три прибалтийских государства разделяют общие демократические ценности, защищают свободу и суверенность своих территорий и являются членами Евросоюза и НАТО. Выпуск общей для трех государств юбилейной монеты, но с разным в каждой из стран оформлением подчеркнет единство Эстонии, Латвии и Литвы в еврозоне. Отмечается, что в каждой из этих стран пройдет свой творческий конкурс.

Уже известно, что на монете будут две надписи в обрамлении 12 звезд — 2018 и Baltics, на месте которой будут стоят названия одной из трех стран Eesti, Latvija или Lietuva. Последний срок подачи работ на конкурс — 6 марта. Результаты общенационального голосования станут известны 30 июня 2017 года. Прошедшим во второй тур работам конкурса будут выплачены авторские гонорары в размере 1000 евро. Работа-победитель получит 1500 евро.