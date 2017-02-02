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Системы теплоснабжения Самары отдадут в концессию: власти ведут переговоры

Политика
Состоялись переговоры на уровне областной власти с руководством АО «Звезда-Энергетика»

Самара, 2 февраля 2017, 10:06 — REGNUM  Разработанное положение о концессии значительно упрощает принцип работы, поскольку ранее договора аренды заключались каждый год, что затрудняло получение кредитов и приток инвестиций. Предполагается, что новое соглашение будет действовать от 12 до 40 лет. Об этом президент АО «Звезда-Энергетика» Николай Бех заявил на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным, сообщает ИА REGNUM.

«У нас уже есть банки, которые согласны работать с нами, есть инвесторы, и наша компания готова вложить деньги в этот процесс», — заверил губернатора президент компании.

Что касается энергоаудита объектов бюджетной сферы, Бех особо подчеркнул, что концессионер готов провести обследование ряда котельных, находящихся на балансе региона, за счет собственных средств. И на вопрос по поводу качества работы подведомственных АО «Звезда-Энергетика» энергообъектов и теплосетей в зимний период, Бех заверил, что сбоев нет, и что уже удалось наладить конструктивное сотрудничество с администрацией Самары.

В числе обещаний прозвучало, что компания готова взять на содержание и привести в порядок ряд бесхозных объектов теплоэнергетики областного центра, а также оказывать поддержку властям Самары в ликвидации возможных порывов сетей и коммунальных аварий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Звезда-Энергетика» заключила с администрацией Самары соглашение о передаче в концессию нескольких десятков объектов теплоэнергетики города. В июле 2015 года губернатор Николай Меркушкин и руководство компании достигли договоренностей.

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