Радио REGNUM: первый выпуск за 2 февраля
Радио REGNUM
Москва, 2 февраля 2017, 10:00 — REGNUM
- Россия устанавливает пограничную зону с Белоруссией;
- На учениях в США истребитель по ошибке открыл огонь по своим — один военнослужащий погиб;
- Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»;
- В Минтруде могут рассмотреть идею создания некоего аналога «банка для бедных»;
- В России на льготы по капремонту для пенсионеров выделено более 2 млрд рублей;
- Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители;
- Госкомрегистр: Ситуация с застройкой Ялты — критичная;
- ЦБ России утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
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