ЮНИСЕФ оценил последствия боевых действий в районе Авдеевки

ЮНИСЕФ призвал стороны конфликта предоставить «безопасный доступ для немедленного ремонта поврежденной инфраструктуры водоснабжения и электросетей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей»

Авдеевка, Украина, , 09:46 — REGNUM В районе Авдеевки от боевых действий пострадали более 17 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. детей — они остались без электричества, воды и отопления, говорится в сообщении Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ЮНИСЕФ, речь идет о боевых действиях 29 и 30 января. ЮНИСЕФ призвал стороны конфликта предоставить «безопасный доступ для немедленного ремонта поврежденной инфраструктуры водоснабжения и электросетей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей».

Кроме того, в районе обстрела закрылись шесть школ и четыре детских сада. Ситуация в Авдеевке остается сложной. Вследствие обстрелов города из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» «поврежден жилой сектор, есть жертвы среди мирного населения, повреждены линии электроснабжения».

Ранее в Авдеевке из-за артобстрелов и угрозы гуманитарной катастрофы был введен режим ЧС. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ДОВГА Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями, больные и некоторые семьи с детьми.

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