Трамп назвал «бессмысленным» соглашение Обамы с Автралией о мигрантах

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Соглашение между США и Австралией о приёме Америкой австралийских мигрантов, которое было достигнуто 44-м американским президентом Бараком Обамой, бессмысленно и требует изучения. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что во время телефонных переговоров с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом возникли разногласия на тему этой договорённости, Трамп заявил, что мотивы, которыми руководствовался Обама при согласии на приём тысяч нелегальных беженцев из Австралии, ему не ясен.

«Администрация Барака Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я изучу эту бессмысленную договоренность!» — сообщил Трамп.

Напомним, Тернбулл заявил о разовом соглашении с Вашингтоном о переселении в эту страну мигрантов из специальных центров на островах Манус и Науру в ноябре. Мигранты прибыли в Австралию в основном из Ирана, Ирака, Сомали и Судана.

Трамп после инаугурации ужесточил американское законодательство в отношении мигрантов. Поего указу от 27 января, въезд в США на 90 дней запрещён для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, а приём беженцев приостановлен на 120 дней.

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