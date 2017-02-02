Владельцам грин-карт въезд в США не закроют — Белый дом

Первоначально предполагалось, что запретительные меры коснутся и владельцев грин-карт

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM В США по-прежнему смогут въехать легальные резиденты из мусульманских стран — обладатели грин-карт. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает Reuters.

По его словам, соответствующие уточнения внесены в иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, подписанный им 27 января. Первоначально предполагалось, что запретительные меры коснутся и владельцев грин-карт.

В соответствии с изменёнными правилами, владельцам грин-карт не потребуется специальных документов для въезда натерриторию США.

Напомним, по указу президента США Дональда Трампа, подписанному 27 января, въезд в США на 90 дней запрещён для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, а прием беженцев приостановлен на 120 дней.

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