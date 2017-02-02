Вице-президент США объяснил миграционные указы Трампа

Президент США Дональд Трамп включил в иммиграционный указ страны, в которых внутренняя безопасность не обеспечена на достаточном уровне, о чем заявляла еще администрация Барака Обамы

Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу PBS объяснил миграционную политику новой администрации: ее целью является борьба с терроризмом и обеспечение внутренней безопасности в стране.

По его словам, президент США Дональд Трамп включил в иммиграционный указ страны, в которых внутренняя безопасность не обеспечена на достаточном уровне, о чем заявляла еще администрация Барака Обамы.

«При этом он выразил полную уверенность в том, что «свобода вероисповедания и религиозный плюрализм» останутся отличительной чертой США», — сказал Пенс, пояснив, что приостановка действия ряда миграционных программ временная. Она продлится до тех пор, пока не будет обеспечено введение новых правил.

«Мы боремся с радикальным исламским терроризмом, «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заключил Пенс, напомнив, что о таком приоритете Трамп заявлял в ходе предвыборной кампании. С этой целью вводятся ограничения на проникновение в страну людей, которые могут причинить вред народу США.

Напомним, по указу президента США Дональда Трампа, подписанному 27 января, въезд в США на 90 дней запрещён для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, а прием беженцев приостановлен на 120 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: называйте миграционный указ как хотите, но это защита страны

Читайте развитие сюжета: Трамп назвал «бессмысленным» соглашение Обамы с Автралией о мигрантах