Четверг, 02 Февраля 2017 года
09:42:28 МСК

Вице-президент США объяснил миграционные указы Трампа

Политика
Президент США Дональд Трамп включил в иммиграционный указ страны, в которых внутренняя безопасность не обеспечена на достаточном уровне, о чем заявляла еще администрация Барака Обамы

Вашингтон, 2 февраля 2017, 09:23 — REGNUM  Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу PBS объяснил миграционную политику новой администрации: ее целью является борьба с терроризмом и обеспечение внутренней безопасности в стране.

По его словам, президент США Дональд Трамп включил в иммиграционный указ страны, в которых внутренняя безопасность не обеспечена на достаточном уровне, о чем заявляла еще администрация Барака Обамы.

«При этом он выразил полную уверенность в том, что «свобода вероисповедания и религиозный плюрализм» останутся отличительной чертой США», — сказал Пенс, пояснив, что приостановка действия ряда миграционных программ временная. Она продлится до тех пор, пока не будет обеспечено введение новых правил.

«Мы боремся с радикальным исламским терроризмом, «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заключил Пенс, напомнив, что о таком приоритете Трамп заявлял в ходе предвыборной кампании. С этой целью вводятся ограничения на проникновение в страну людей, которые могут причинить вред народу США.

Напомним, по указу президента США Дональда Трампа, подписанному 27 января, въезд в США на 90 дней запрещён для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, а прием беженцев приостановлен на 120 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: называйте миграционный указ как хотите, но это защита страны

Читайте развитие сюжета: Трамп назвал «бессмысленным» соглашение Обамы с Автралией о мигрантах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
Главное сегодня
NB!
02.02.17
СМИ: Второй китайский авианосец даст отпор США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
02.02.17
Пушков о рефендуме по НАТО на Украине: Порошенко продает воздух
МоскваРоссия Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Украинский политолог унизил Ярослава Качиньского
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
02.02.17
Александр БеловWP: При должном давлении Иран сам окажется под новыми санкциями
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
02.02.17
«Нефть взяла курс к $57»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.02.17
«Рубль сдержал дешевеющий доллар»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.02.17
СМИ: Советник Стив Бэннон – «серый кардинал» новой администрации Трампа?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Премьер-министр Австралии не стал говорить о «неудачной» беседе с Трампом
МельбурнАвстралия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
02.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Андрей Цветков
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
02.02.17
SCMP: Между КНР и США — правила «мягкой игры» или хаос переговоров?
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Порошенко планирует провести референдум о вступлении Украины в НАТО
БерлинГермания Вступление Украины и Грузии в НАТО Политика
NB!
02.02.17
Китайские СМИ: Трамп пытается перенять характер Джексона, Никсона и Рейгана
ПекинКитай Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Военные США подтверждают, что, «возможно, убили гражданских» в Йемене
ВашингтонСША «Аль-Каида» Политика
NB!
02.02.17
Глава МИД Германии летит в США, чтобы «помириться» с Трампом
БерлинГермания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
02.02.17
Планы Трампа ударят по главным источникам дохода Мексики
МехикоМексика Американо-мексиканские отношения Экономика
NB!
02.02.17
Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
02.02.17
На учениях в США истребитель F-16 по ошибке открыл огонь по своим
Санта-ФеСША Военные учения Происшествия
NB!
02.02.17
Елена ХаненковаКитай: великая стратегия Поднебесной в XXI веке
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
Анастасия БольшаковаПолгода применения «закона о шлепках»: криминализация семьи удалась!
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
Брюссель поддержал «антикоррупционную революцию» в Румынии
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
01.02.17
Суд по «делу Кировлеса» запер Навального в кировском отеле «Хилтон»
КировРоссия Дела Алексея Навального Общество
NB!
01.02.17
Ярославское правительство «изобрело велосипед»
ЯрославльРоссия Реформа ЖКХ Экономика
ещё главное