Сборник эссе Клинтон о выборах президента США опубликуют в этом году

Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон от Демократической партии собирается писать книгу о своём поражении на минувших выборах. Произведение должно выйти в свет грядущей осенью, сообщает The Associated Press.

Уточняется, что бывший госсекретарь США начала работать над сборником эссе, посвящённом предвыборной кампании. Название книги не озвучивается. Опубликует произведение издательство Simon & Schuster.

Клинтон также собирается переиздать свою книгу «Нужна целая деревня» (1996 год), в которой описывается, в том числе, роль кризисов в политике. Кроме того, политик намерена возобновить лекции на базе сотрудничества с агентством Harry Walker.

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