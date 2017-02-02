Силовики обстреляли из минометов территорию ЛНР

Луганск, , 09:07 — REGNUM В Луганской народной республике (ЛНР) украинские силовики за минувшие сутки один раз нарушили «режим тишины», обстреляв территорию республики, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ открыли огонь по территории ЛНР с применением минометов калибра 120 мм, 82 мм и стрелкового оружия. Под огнем оказался населенный пункт Первомайск, стреляли с территории города Попасная, подконтрольного силовикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля источник в оперативном командовании ДНР проинформировал, что за минувшие сутки украинские войска более 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, применив РСЗО «Град» (490 раз), минометы — 842 раза, танки — шесть раз, БМП — 83, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие — 756 раз.

С 29 января ситуация на линии соприкосновения украинских войск и вооруженных сил ДНР и ЛНР резко обострилась. Украинская сторона ведет массированные артобстрелы и пытается прорвать оборону подразделений ДНР и ЛНР. Только за 29 и 30 января 2017 года, по данным разведки ДНР, потери украинских вооруженных сил в Донбассе составили 78 человек убитыми и 76 — ранеными.

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