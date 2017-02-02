В знак протеста предприниматели из Йемена закроют свои магазины в США

Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Группа йеменских предприниматели планирует закрыть свои продуктовые магазины в Нью-Йорке в знак протеста против запрета на въезд в страну мигрантам из семи мусульманских стран, в числе которых находится и Йемен, сообщает Associated Press.

В Нью-Йорке йеменский бизнес представлен достаточно широко. Предпринимателям из этой страны принадлежит несколько тысяч магазинов в городе. К акции протеста подключатся сотни магазинов.

Суть протеста заключается не в остановке ведения дел на территории США, а в единовременном закрытии магазинов с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ о 90-дневном запрете на въезд в страну гражданам Йемена, Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Ливии и Сомали. Также США приостанавливают на 120 дней прием беженцев.

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