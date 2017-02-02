В «Почте России» назвали «слухами» уход Страшнова — СМИ

Москва, , 08:35 — REGNUM В «Почте России» назвали «слухами» сообщения об уходе с поста генерального директора Дмитрия Страшнова, пишет газета «Ведомости».

ФГУП продолжает работать в штатном режиме, заявил источник на предприятии. Он уточнил, что слухи об уходе Страшнова появляются примерно «раз в квартал» — кому-то «очень хочется выдать желаемое за действительное».

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в Министерстве связи и массовых коммуникаций и администрации президента сообщил, что вскоре Страшнов может подать в отставку. По их данным, уже ведутся переговоры с кандидатами на его пост.

Среди них — член правления «Ростеха» Сергей Куликов. Официальных комментариев пока не поступало. Уточняется, что контракт Страшнова истекает 1 июля, однако сменить его могут раньше. Причиной стал скандал с начислением премии по итогам 2014 года в 95,4 млн рублей.

По мнению Генпрокуратуры, она должна была составлять не более 3,2 млн рублей. Ведомство направило материалы о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в Следственный комитет. Кроме того, Генпрокуратурой инициирована проверка законности приобретения ФГУП «Почта России» двух самолетов Ту-204.