Конвойная группировка ВМФ КНР прибыла в Кувейт

Во время визита пройдут встречи с кувейтскими военными с посещением военных кораблей и военных объектов

Эль-Кувейт, , 08:24 — REGNUM Двадцать четвертая конвойная группировка ВМФ КНР накануне прибыла в кувейтский порт Шавейкх с пятидневным визитом, который является вторым в истории визитом китайского ВМФ в Кувейт, передает 2 февраля «Женминь жибао».

Встречать группировку вышли посол Ван Ди, сотрудники консульства, работающие и проживающие в Кувейте граждане КНР.

Во время визита пройдут встречи с кувейтскими военными с посещением военных кораблей и военных объектов.

Офицеры и матросы своим визитом, по сообщению издания, призваны расширить культурные и спортивные связи.