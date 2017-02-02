Конвойная группировка ВМФ КНР прибыла в Кувейт
Во время визита пройдут встречи с кувейтскими военными с посещением военных кораблей и военных объектов
Эль-Кувейт, 2 февраля 2017, 08:24 — REGNUM Двадцать четвертая конвойная группировка ВМФ КНР накануне прибыла в кувейтский порт Шавейкх с пятидневным визитом, который является вторым в истории визитом китайского ВМФ в Кувейт, передает 2 февраля «Женминь жибао».
Встречать группировку вышли посол Ван Ди, сотрудники консульства, работающие и проживающие в Кувейте граждане КНР.
Во время визита пройдут встречи с кувейтскими военными с посещением военных кораблей и военных объектов.
Офицеры и матросы своим визитом, по сообщению издания, призваны расширить культурные и спортивные связи.
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